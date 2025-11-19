Ленинский округ преображают к новогодним праздникам

Муниципальные службы в Ленинском округе приступили к масштабному оформлению улиц, площадей и скверов. В общественных пространствах создают новогоднюю атмосферу, которая будет радовать жителей весь сезон.

На данный момент установлены каркасы главных елей на Советской площади и у кинотеатра «Искра» в Видном, появились тематические инсталляции в виде ангелов и шаров, а на Советском проезде собирают фигуру медведя. По словам директора МБУ «Благоустройство» Виктора Сюлергина, до 19 ноября завершится украшение центральной ели, а в десяти населенных пунктах округа разместят новые искусственные ели высотой 8-10 метров.

Особое внимание уделяют световым решениям: с 18 ноября начнется монтаж светящихся консолей, а 20 ноября стартует установка ели на Володарском шоссе. Параллельно на площади у «Искры» готовится к открытию каток площадью 900 кв.м с уникальной возможностью работы при температуре до +7С. Посетителей ждет теплая зона проката коньков и 17-метровая ель с иллюминацией.

Напомним, что жители получат не просто украшенные улицы, а целый комплекс зимних активностей — от фотозон со световыми инсталляциями до технологичного катка, работающего в любую погоду. Торжественное открытие зимнего сезона запланировано на 1 декабря в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» с бесплатным утренним и дневным посещением катка.