Ленинский округ расширяет сеть детских садов: современное учреждение для 200 детей откроют в 2027 году

В Видном продолжается строительство нового детского сада на 200 мест на улице Гаевского. Трехэтажное здание площадью 1340,7 кв. м планируют открыть во втором квартале 2027 года.

В детском саду будут предусмотрены просторные игровые и спальные комнаты, залы для музыки и физкультуры, а также помещения для творческого развития. На прилегающей территории создадут современные игровые площадки с безопасным покрытием и теневыми навесами.

На стройплощадке уже идут армирование и бетонирование фундамента, работают около 40 специалистов и 4 единицы техники.

Ранее в 2025 году в округе открыли пять новых детских садов на более чем 1300 мест, еще три объекта планируют сдать в 2026 году, чтобы обеспечить растущее население муниципалитета местами в дошкольных учреждениях.