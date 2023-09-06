Лео Бокерия: съезды детских врачей в Подмосковье объединяют медиков

Съезды детских врачей в Подмосковье объединяют медиков, заявил академик РАН и РАМН, профессор член президиума РАМН Лео Бокерия. Он отметил, что ежегодно с удовольствием посещает это мероприятие.

«Эти встречи очень профессионально глубокие и очень доброжелательные, они объединяют нас», - сказал он.

Бокерия подчеркнул, что съезд помогает понять, куда обратиться, если требуется помощь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что Бокерия является одним из его наставников.

Четвертый съезд детских врачей открылся в области накануне. Площадкой его проведения стал музей-заповедник «Архангельское». Мероприятие будет проходить в течение четырех дней, в нем примут участие более семи тысяч медиков.