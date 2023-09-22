Леонид Агутин принял участие в съемках сериала «Хрупкое»

Правда ли, что талантливый человек талантлив во всем? Видимо, да! И это доказал певец Леонид Агутин, приняв участие в съемках пилотной серии нового проекта. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Заслуженный артист решил, что пора сменить род деятельности, для разнообразия. В итоге, музыкант будет блистать не только на сцене, исполняя собственные хиты, но и появляться на экранах. Все дело в том, что Леонид Агутин принял участие в съемках пилотной серии сериала «Хрупкое». Об этом он поспешил рассказать поклонникам в соцсетях.

Однако, музыка в его жизни точно не отходит на второй план. Более того, Агутин даже написал песню для нового сериала. Видимо, он решил всецело посвятить себя новому проекту. Напомним, что певец уже когда-то появлялся в сериале «Кухня», играя при этом самого себя.