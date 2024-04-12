Леонида Якубовича госпитализировали после мероприятия в Екатеринбурге

Ведущему Леониду Якубовичу стало плохо после финала викторины «Опорный край» в столице Урала. Как сообщает корреспондент URA.RU , 78-летнюю звезду телевидения забрала бригада скорой помощи после мероприятия.

Ведущий во время викторины в Екатеринбурге перепутал названия некоторых свердловских городов, что было удивительно для многих: обычно Якубович не допускает ошибок. В своем деле он профессионал: программы Леонид Аркадьевич ведет с 1991 года.

«Опорный край» завершился благополучно, однако Якубовичу потребовалась помощь врачей. По предварительной информации, ведущий потянул спину еще до мероприятия. Боль мешала ему выступать. Звезду показали врачам перед вылетом в Калугу, запланированного на 12 апреля.

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