Ресторатор Пичугин опроверг связь Ивлеевой с открытием бара по мотивам «голой» вечеринки

Известный ресторатор Александр Пичугин рассказал, что хотел создать общий проект с блогером Анастасией Ивлеевой, однако на данный момент они никак не связаны. Новый бар Nudles также не относится к блондинке и даже не имеет откровенной тематики, как сообщали в СМИ. Об этом пишет «Газета.ру» .

Пичугин отметил, что находится в хороших отношениях с Ивлеевой. Он хотел разрабатывать с ней общий проект, связанный с открытием точки общепита. Рассматривалась эта возможность в 2022 году: тогда же коллеги зарегистрировали ООО. Именно по этой причине бар в Москве Nudles связывали с Ивлеевой. Но, как уточнил Пичугин, ведущая здесь не замешана.

«На данном этапе я в юридическом лице стопроцентный владелец. <...> совместный проект заморожен. Настанет время — вы все узнаете», — заключил ресторатор.

Напомним, в марте масс-медиа сообщили об открытии бара по мотивам скандальной вечеринки Ивлеевой. Заведение связали с ведущей, так как барное меню содержало название «Почти голый коктейль». В карте также встречался «Коктейль с извинениями», где нашли изображение девушки, похожей на Ивлееву.

Пичугин опроверг, что Nudles хоть как-то следует этой откровенной тематике. На самом деле бар ориентирован на азиатскую кухню, ночную атмосферу Азии.

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