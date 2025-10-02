Стало известно, когда Лепс уйдет «на пенсию»

Фото: [ Звезды российской эстрады Олег Газманов, Григорий Лепс и Денис Майданов выступили для военнослужащих и членов их семей/Медиасток.рф ]

Народный артист РФ Григорий Лепс сделал неожиданное заявление о своих творческих планах. Артист сообщил, что завершит профессиональную карьеру через десять лет, после чего перестанет выступать на сцене. Его слова приводит «Пятый канал».

Накануне стало известно, что 63-летний автор хита «Рюмка водки» стал самым высокооплачиваемым артистом России. В рейтинге с Лепсом также находятся народная артистка РФ Надежды Кадышева и заслуженный артист России Филипп Киркоров.

«Далее пойдут забвения. А на кефир с докторской колбасой мы всегда найдем», — отметил Лепс.

Артист, известный своими многочисленными хитами и продолжительной успешной карьерой, планирует тщательно подготовиться к уходу со сцены, посвятив этому оставшееся десятилетие активной концертной деятельности.

Ранее стало известно о состоянии здоровья народного артиста РСФСР Михаила Боярского.