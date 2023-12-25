Лепс с матом высказался о таланте своего внебрачного сына

Старший сын Григория Лепса родился вне брака и исполнитель не поддерживает с ним связь. Тем не менее вопросы о наследнике задаются с особым усердием, что немало раздражает артиста.

После концерта «Рождество с Григорием Лепсом» певец смог ответить на некоторые вопросы журналистов. Не все они оказались удачными, судя по реакции. Исполнитель не постеснялся использовать ненормативную лексику, когда его спросили, имеются ли творческие наклонности у его старшего сына. Интерес публики к этой части жизни не понравился исполнителю хита «Рюмка водки на столе».

«Не думаю… Сомневаюсь, что он имеет к этому отношение… Мне вообще *****», — резко выпалил Лепс, пишет Bloknot star.

Лепс уточнил, что видел внебрачного сына лишь один раз, и с тех пор даже не общался с ним.

Как напоминает портал «Дни.ру», у Григория Лепса четверо детей, если учитывать официальные браки. Самой старшей дочке 38 лет. Также у него есть дочь-подросток Николь, 21-летняя Ева и 13-летний Иван. Они родились в отношениях с Анной Щаплыковой.