Лера Кудрявцева показала фанатам свою новую стрижку с челкой

Известная телеведущая уже давно завоевала любовь публики. Было очевидно, что она займет одно из мест жюри на популярном шоу «Суперстар», которое транслируется на НТВ. Ведь Кудрявцева – одна из самых популярных и востребованный артисток в мире отечественного шоу-бизнеса. И членом жюри становилась неоднократно.

Стоит отметить, что ведущая относится к каждому гостю с пониманием, за что участники и зрители любят искреннюю, но строгую Кудрявцеву. Вдруг она резко захотела сменить прическу и выстричь прямую рваную челку. Уже в следующем выпуске телепередачи она предстанет именно в этом образе. А подписчикам знаменитости удалось первыми его увидеть.