Лера Кудрявцева показала фанатам свою новую стрижку с челкой
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Как пишет портал «Дни.ру», телеведущая решила сменить образ. Она выстригла модную рваную челку.
Известная телеведущая уже давно завоевала любовь публики. Было очевидно, что она займет одно из мест жюри на популярном шоу «Суперстар», которое транслируется на НТВ. Ведь Кудрявцева – одна из самых популярных и востребованный артисток в мире отечественного шоу-бизнеса. И членом жюри становилась неоднократно.
Стоит отметить, что ведущая относится к каждому гостю с пониманием, за что участники и зрители любят искреннюю, но строгую Кудрявцеву. Вдруг она резко захотела сменить прическу и выстричь прямую рваную челку. Уже в следующем выпуске телепередачи она предстанет именно в этом образе. А подписчикам знаменитости удалось первыми его увидеть.