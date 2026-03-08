Лерчек отказалась ложиться в больницу после диагностированного рака

Блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, приняла неожиданное решение в борьбе с тяжелым недугом. Несмотря на обнаруженные метастазы в легких и недавно перенесенную операцию на позвоночнике, она отказалась от госпитализации. Об этом сообщил ее адвокат Олег Бадма-Халгаев, передает ТАСС .

По словам защитника, несколько дней назад Чекалина покинула больницу под расписку. Причина такого решения — нежелание расставаться с семьей.

«Чекалину выписали из больницы, она пока находится дома. Тем не менее ее участие в ближайшем судебном заседании 16 марта будет решаться исходя из ее состояния здоровья», — сказал он.

Ситуация осложняется тем, что время могло быть упущено. Возлюбленный Лерчек, Луис Сквиччиарини, ранее заявлял, что из-за нежелания суда вовремя отпустить блогершу к врачам она потеряла драгоценные дни, необходимые для начала лечения. На данный момент неизвестно, как отказ от стационара повлияет на течение болезни, но близкие поддерживают решение Валерии.

Ранее сообщалось, что врачи обнаружили у Лерчек разрушение позвоночника и злокачественные метастазы.