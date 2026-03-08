Из роддома в реанимацию: врачи обнаружили у Лерчек разрушение позвоночника и злокачественные метастазы

У популярного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом, диагностировано онкологическое заболевание в тяжелой стадии. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуация обострилась сразу после рождения сына, который появился на свет 24 февраля. Всего через день после выписки из роддома Чекалина была экстренно госпитализирована в онкологическую реанимацию. Сквиччиарини пояснил, что врачам пришлось провести операцию на позвоночнике, так как несколько позвонков начали разрушаться под воздействием болезни.

Семья блогера утверждает, что ранее Лерчек неоднократно подавала запросы следователю на посещение врачей из-за болей, но получала отказы. Напомним, что проблемы со здоровьем у Валерии начались еще в конце прошлого года — тогда её госпитализировали с угрозой выкидыша. Адвокат Чекалиной Виктор Дугин подтвердил, что в тот период ей уже проводили операцию, не связанную с гинекологией.

Сейчас состояние блогера оценивается как тяжелое, защита намерена добиваться смягчения меры пресечения или её приостановки по состоянию здоровья для прохождения полноценного курса лечения в специализированном онкоцентре.

Ранее на Рублевском шоссе из-за обрыва кабеля пострадали подросток и младенец.