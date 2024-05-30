Мать блогера Лерчек стала совладелицей новой компании после скандала с ФНС

Мать блогера Лерчек Эльвира Феопентова стала совладелицей компании ООО «Смарт Байтс» после скандала с налоговой. Об этом стало известно «Газете.ру» .

Сведения о новом бизнесе стали известны благодаря реестру ЕГРЮЛ. Там сообщается, что мать блогерши будет заниматься оптовой торговлей, переработкой и консервированием продуктов. Упоминается производство сухарей и соков. Феопентова стала совладелицей, в ее распоряжении 35% компании. Ее партнерами числятся Клочков Алексей и Костенко Владимир из России, а также иностранный коллега, гражданин Литвы Паулюс Виталиус.

Напомним, Виктория Чекалина, известная как Лерчек, серьезно задолжала ФНС. Она выплатила 500 млн рублей долга, а также штрафов и накопившихся пени. Этого оказалось недостаточно: спустя какое-то время на Лерчек вновь пожаловались, подав в суд из-за долга уже в 22 миллиона рублей. Разбирательства перешли в мирный договор. Теперь звезда интернета должна будет выплатить всю сумму в пять этапов до 31 мая.

Ранее сообщалось, что травница из Иркутска проиграла суд врачу после перепалки в интернете.