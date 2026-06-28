Лес, болото и призрак инженера: что скрывает тоннель, который вот-вот поглотит вода

Под Екатеринбургом, в глухом лесу близ поселка Дидино, скрывается заброшенный железнодорожный тоннель, овеянный мифами. Сооружение, запущенное в 1918 году, прекратило работу в 1995-м — дренаж не справился с грунтовыми водами, и объект затопило. Теперь это место притяжения индустриальных туристов со всей области.

Корреспонденты E1.RU на себе испытали, насколько труден путь к достопримечательности. Съехав с Московского тракта в сторону Дружинино, они почти сразу столкнулись с бездорожьем. Недавние ливни превратили лесную колею в череду глубоких луж, высоких ухабов и каменных россыпей. Стало очевидно, что проехать способен лишь подготовленный внедорожник; легковой седан рискует остаться без элементов подвески. Убедившись в этом, команда оставила машину и продолжила маршрут пешком, без мобильной связи. По обочинам тут и там валялись автомобильные запчасти — немые свидетельства излишней самоуверенности прежних водителей. Дальше тропа вела через болотистый участок к западному порталу, поскольку восточный, как предупреждали в сети, полностью скрыт под водой. У входа путешественников встретили полуразрушенные ДОТы, заваленные мусором и исписанные граффити, а затем открылся и сам тоннель. Высота сооружения достигает 6,1 метра, ширина — 4,65, а общая протяженность превышает километр.