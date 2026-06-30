Лес, купель и матрас за ₽60 тыс.: кто и зачем променял палатку на глэмпинг и сколько это стоит

За два года количество глэмпингов в России выросло на две трети, и хотя на этот формат пока приходится менее одного процента всех бронирований, спрос продолжает набирать обороты. По данным сервиса «Островок», в 2025 году предложение увеличилось на 67 процентов к предыдущему году, а в 2026-м число бронирований поднялось еще на 11 процентов. Средняя стоимость ночи летом составляет ₽11,8 тыс., что на 12 процентов выше прошлогоднего показателя, передает « РГ ».

Директор Регионального института территориального и отраслевого развития Борис Селецкий оценил общее количество объектов на конец 2025 года примерно в 748. Весной 2026-го лидером по доле бронирований стала Ленинградская область с 15 процентами рынка, за ней следуют Московская и Тверская области, Республика Алтай и Карелия. Краснодарский край из первой пятерки выбыл. Самый впечатляющий рывок продемонстрировал Татарстан: число бронирований там увеличилось в 3,7 раза.

Доцент Финансового университета Ольга Климова выделила три ценовых сегмента: базовый — от ₽8 до ₽15 тыс. за ночь на двоих, средний — ₽15–30 тыс., премиум с купелью и панорамными окнами — от ₽30 до ₽60 тыс. Средняя цена по рынку весной составила ₽10,6 тыс. против ₽11 тыс. годом ранее, что говорит об усилении конкуренции. По ее наблюдениям, в Ленобласти и Карелии нормой стали круглогодичные объекты с баней и автономным отоплением. Набирают силу корпоративный и оздоровительный форматы, а также «сонный туризм» с акцентом на качество сна.

Маркетолог сети путевых отелей Варвара Корешева пояснила, что основная аудитория — жители мегаполисов, желающие сменить обстановку без потери комфорта. Чаще всего едут пары и семьи с детьми. С 1 июня 2026 года в стране заработал первый национальный стандарт для глэмпингов. Старший преподаватель Финуниверситета Светлана Батанова напомнила, что прежде под этой вывеской могло скрываться что угодно — от модульных отелей до палаточных лагерей. ГОСТ положил конец путанице, а рынок, по прогнозам, продолжит расти на 20–30 процентов в год.