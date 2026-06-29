Удар стихии: молния подожгла опору электроснабжения в сургутском СОНТ

В Сургуте в садовом некоммерческом товариществе «Победит» произошел пожар, причиной которого стал удар молнии в опору линии электропередачи. Кадры с места события опубликовало местное сообщество в социальной сети «ВКонтакте». На видеозаписи видно, что деревянный столб загорелся и начал разрушаться под воздействием огня, сообщил muksun.fm.

По данным издания, в Сети появились кадры из СОНТ «Победит» в Сургуте, на которых запечатлены последствия удара стихии. Молния пришлась на опору ЛЭП, после чего началось возгорание.

«В сети появились кадры из СОНТа „Победит“ в Сургуте. Как сообщают жители, в столб электроснабжения ударила молния», — говорится в сообщении.

По данным издания, в Ханты-Мансийском автономном округе на 28 июня было зафиксировано 23 лесных пожара на площади 3,5 тысячи гектаров в двух муниципалитетах. В Нижневартовском и Сургутском районах удалось локализовать восемь очагов возгорания на территории 195 гектаров. В связи со сложной пожароопасной обстановкой в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что синоптики дали неутешительный прогноз для Тюменской области.