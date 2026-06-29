Онлайн-услуга записи в колледж вошла в рейтинг востребованных госуслуг в Подмосковье
Госуслуга записи в колледж вошла в рейтинг востребованных в Подмосковье
Фото: [медиасток.рф]
На прошлой неделе в Подмосковье электронной услугой «Запись в колледж» воспользовались более 5,6 тыс. раз, она вошла в рейтинг самых востребованных госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Самой популярной при этом оказалась услуга «Выписка из домовой книги», жители Подмосковья подали более 15,8 тыс. онлайн-заявлений на ее получение. В рейтинге также оказались услуги компенсация за домашний телефон (более 9,4 тыс. заявлений), выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 8,5 тыс.) и присвоение адреса (более 4,9 тыс.). В общей сложности на портале представлены более 420 услуг для жителей и бизнеса.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.