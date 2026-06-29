Онлайн-услуга записи в колледж вошла в рейтинг востребованных госуслуг в Подмосковье

На прошлой неделе в Подмосковье электронной услугой «Запись в колледж» воспользовались более 5,6 тыс. раз, она вошла в рейтинг самых востребованных госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.