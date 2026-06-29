Президент РФС перечислил плюсы и минусы нового формата чемпионата мира

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в беседе с «Чемпионатом» высказался о новом формате чемпионата мира по футболу.

Впервые в финальной части турнира выступали 48 команд, 32 из которых вышли в плей-офф, который теперь начинается с 1/16 финала. Если ранее команда могла сыграть семь матчей на турнире (в случае выхода в полуфинал), то теперь турнир для лучших сборных удлиняется до восьми игр.

По словам Дюкова, делать окончательные выводы можно будет только после завершения турнира. Понятно, что большее количество участников и игр приносит ФИФА большие доходы. А рост доходов организации позволит получить средства на развитие футбола даже тем странам, которые не попали в финальную часть турнира. Решение об увеличении числа финалистов нашло поддержку у многих федераций, которые впервые получили возможность принять участие в главном футбольном празднике.

С другой стороны, отмечает Дюков, игроки, которые и так проводят много матчей по ходу сезона, получат дополнительную нагрузку.

На чемпионате мира стал известен первый участник 1/8 финала. Сборная Канады в концовке матча ЮАР (1:0) одержала историческую победу.