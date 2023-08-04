Леса вдоль дорог в Подмосковье начали очищать от погибших и поврежденных деревьев

Лесные участки в Подмосковье, примыкающие к автомобильным дорогам, начали очищать от погибших и поврежденных деревьев, сообщили в областном Комлесхозе. Всего планируют очистить свыше 800 гектаров леса.

«Очистка лесов вдоль дорог проводится по тому же порядку, что и санитарные мероприятия на лесном фонде», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, прежде всего специалисты проводят лесопатологическое обследование, после чего на выявленных лесных участках убирают сухостойные деревья и валежную древесину.

Он уточнил, что данная работа направлена на обеспечение безопасности участников дорожного движения. Большинство работ проведут вдоль Пятницкого, Волоколамского шоссе, а также ЦКАД, Большого бетонного кольца и Северного обхода Одинцово.