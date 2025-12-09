«Леш, смотри, нашему сыну 14!»: вдова актера Янина трогательно обратилась к покойному мужу в важный день

Спустя два года после тяжелой утраты семья актера Алексея Янина, известного по ролям в «Папиных дочках» и «Интернах», поделилась с общественностью частичкой личной жизни, пишет KP.RU .

Вдова, певица и выпускница «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова, опубликовала фотографии сына от Янина. Андрею недавно исполнилось 14 лет. Снимки сопровождались пронзительной подписью, обращенной к ушедшему мужу.

«Леш, смотри, нашему сыну 14! Обожаю так сильно! Андрей, сын мой, будь, пожалуйста, здоров! Люблю, мама!», — пописала снимки выпускница «Фабрики звезд».

Эта публикация — не просто семейный кадр, а символичный акт памяти и свидетельство продолжения жизни. Для Янина, скончавшегося в сентябре 2023 года после многолетней борьбы с последствиями двух инсультов, сын навсегда остался маленьким. По словам матери актера, из-за тяжелейших нарушений в мозге он перестал узнавать подросшего мальчика. Сам Андрей, как вспоминала Клюшникова, тяжело переживал болезнь отца, однажды признавшись: «Папа — моя боль». Сегодняшние фотографии — это взгляд в будущее, которое Дарья Клюшникова строит для сына.

