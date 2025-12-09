Актриса Агата Муцениеце показала, как ее встретила старшая дочь после родов

Актриса Агата Муцениеце, не анонсировавшая публично рождение третьего ребенка, вернулась из роддома домой. Первым свидетельством выписки стал трогательный пост в ее социальных сетях с фотографией сюрприза от старшей дочери.

В своих соцсетях Муцениеце опубликовала снимок воздушного шара с надписью «С приездом, любимая мамуля!». Этот подарок для нее подготовила дочь Мия. Актриса сопроводила кадр лаконичной подписью: «Когда старшая дочь заказывала тебе шарики».

Напомним, как ранее сообщал Super, актриса родила девочку 1 декабря в элитном московском роддоме «Лапино». Несмотря на то, что информация о родах стала известна еще на прошлой неделе, ни сама Агата Муцениеце, ни ее супруг, музыкант Петр Дранга, официально не комментировали это событие. Новость о пополнении в семье звездной пары подтвердилась лишь теперь, после ее возвращения домой.

