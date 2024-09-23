Лесная охрана Подмосковья провела почти пятьсот патрулирований за три дня

Подмосковная лесная охрана, сотрудники полиции и МЧС провели 405 патрулирований, чтобы проконтролировать соблюдение лесного законодательства на территории лесного фонда, в период с пятницы по воскресенье на прошлой неделе, им удалось зафиксировать 32 нарушения. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Контрольные мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенным к населенным пунктам, садовым товариществам, а также в местах произрастания лесных культур, наиболее подверженных лесным пожарам в случае неосторожного обращения с огнем, и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В комитете уточнили, что патрулирования стали проводить чаще, потому что до октября в регионе действуют ограничения на посещение лесов в целях обеспечения пожарной безопасности. Особый контроль затронул Виноградовское, Истринское, Дмитровское, Волоколамское и Бородинское лесничества. Жителям и гостям региона также напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима им может грозить штраф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.