Лесная охрана Подмосковья провела свыше сорока тысяч патрулирований с начала года
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
С начала этого года лесная охрана в Подмосковье в соответствии с картой-схемой маршрутов провела более 42 тысяч патрулирований земель лесного фонда, сообщили в областном Комлесхозе.
«Вместе с лесной охраной в рейды выходили сотрудники правоохранительных органов (11118), территориальных подразделений МЧС (1011), органов местного самоуправления (1161), а также общественные инспекторы (1350), представители казачьих обществ и волонтеры (851)», — рассказал председатель ведомства Олег Баженов.
По его словам, большинство патрулирований провели в Подольском, Истринском, Ступинском, Шатурском и Звенигородском лесничествах. В комитете также напомнили, что за нарушения лесного законодательства гражданам грозит административная и уголовная ответственность.
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