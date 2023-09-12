Лесная охрана провела почти тысячу патрулей в Подмосковье с начала сентября

Лесная охрана в Московской области проводит патрулирование лесов в соответствии картой-схемой маршрутов патрулирования. За первую декаду сентября было проведено 987 патрулирований, в рамках которых выявили девять нарушений правил пожарной безопасности в лесах, сообщили в областном Комлесхозе.