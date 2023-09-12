Лесная охрана провела почти тысячу патрулей в Подмосковье с начала сентября
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
Лесная охрана в Московской области проводит патрулирование лесов в соответствии картой-схемой маршрутов патрулирования. За первую декаду сентября было проведено 987 патрулирований, в рамках которых выявили девять нарушений правил пожарной безопасности в лесах, сообщили в областном Комлесхозе.
«Из них по восьми фактам составлены протоколы на физических и юридических лиц», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
По его словам, нарушения выявили в Звенигородском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Наро-Фоминском, Подольском, Егорьевском, Бородинском и Луховицком лесничествах. Отметим, что нарушение правил пожарной опасности в лесах в условиях особого противопожарного режима наказываются штрафом.