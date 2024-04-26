Лесничие из Клина объединятся с казаками из Лобни для патрулирования территорий

Лесничие из г.о. Клин и представители Лобненского городского казачьего общества объединятся для важной миссии на майские праздники. Запланированы совместные мероприятия, которые помогут защитить флору и фауну от губительной деятельности человека.

Патрули из казаков и лесничих будут не только мониторить обстановку лесного фонда округа, но и проводить беседы с гражданами, которые решат отправиться в природную зону. С приходом майских праздников это станет еще актуальнее. Отдыхающим в очередной раз напомнят об ответственности за лесные пожары, которые часто возникают из-за непотушенных костров и сигарет, оставленных без присмотра мангалов и многого другого.

Во время патрулирования отряды клинских лесничих и казаков также будут предпринимать меры пожаротушения в случае необходимости. Если в лесной зоне обнаружится возгорание, они будут локализовывать огонь с помощью первичных средств до прибытия специалистов экстренных служб.

Как отметил Комитет лесного хозяйства Московской области, маршрут патруля будет обширным, но главный акцент сделают на местах, где больше всего любят ходить и отдыхать жители.