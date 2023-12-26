Лесничие из подмосковного Егорьевска отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Сотрудники Егорьевского лесничества в преддверии Нового года собрали и отправили гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции.

В сборе полезного груза вместе с взрослыми участвовали учащиеся школьных лесничеств. Они также написали письма с добрыми пожеланиями военнослужащим.

С особенным чувством готовился подарок коллеге, общественному лесному инспектору филиала, который сейчас защищает нашу страну. Как отметил директор Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Валерий Викулов, подобные акции станут регулярными.