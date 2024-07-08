Лесничие Подольска помогли семье погибшего бойца СВО
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Лесничие Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» оказывают помощь семьям бойцов СВО. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Так, специалисты помогли семье с установкой ограды на могиле погибшего бойца. О необходимости решения вопроса стало известно еще зимой. Специалисты нашли подходящую организацию, но работы были перенесены на лето.
На данный момент на могиле на деревенском кладбище Гальчино в Домодедово есть не только ограждение, но и гранитный памятник бойцу, а также скамейка и цветник.
«Мы выражаем нашу поддержку и соболезнования семьям и близким погибших воинов. Желаем нашим воинам, находящимся сейчас на передовой, скорейшего возвращения домой с победой, живыми и здоровыми», — отметил директор филиала — лесничий Николай Тишин.