Лесника из Подмосковья щедро наградили за «зеленую» новогоднюю находку для Кремля

В подмосковной Рузе 8 декабря состоялась необычная церемония: лесничему местного филиала «Мособллеса» вручили ключи от нового автомобиля «Нива». Как пишет REGIONS , награда стала признанием его профессионального чутья — именно этот специалист обнаружил в Дороховском лесничестве ту самую ель, которая в этом году станет главным новогодним деревом страны.

Выбор идеального дерева — задача, требующая опыта и терпения. Высота будущей кремлевской красавицы составила 26 метров, а размах ее нижних ветвей достиг 11 метров. Поиски таких эталонных экземпляров ведутся сотрудниками лесного хозяйства круглый год, что превращается в своеобразную профессиональную «охоту».

Как отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, традиция поощрять находчивого специалиста автомобилем является ежегодной и служит важным мотиватором для всей команды. Традиция соединяет тихий труд лесных смотрителей с масштабным событием федерального уровня, добавляя ему человеческое измерение и признавая важность скрупулезной работы на благо общего праздника.

После торжественного спила 8 декабря дерево отправилось в Москву. Поздним вечером 10 декабря специальный автопоезд доставил исполинскую ель в столицу, где сразу начались работы по ее установке и праздничному украшению.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спилили главную новогоднюю елку России.