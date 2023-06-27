«Лесной городок» и новые маршруты автобусов: Глава Одинцова рассказал о транспортных переменах

При современном ритме жизни человеку надо передвигаться быстро. А потому транспортное сообщение играет ключевую роль в жизни любого населенного пункта.

Как отметил в своем ежегодном отчете перед жителями глава городского округа Одинцово Андрей Иванов, многое в этом направлении сделано в 2022-м году, предстоит работа и в 2023-м. Так, в результате совместной работы губернатора Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина открыта станция МЦД «Лесной городок». По словам главы, 20 тыс. жителей теперь пользуют комфортным вокзалом.

«Ездить стало не только комфортнее, но и дешевле. Стоимость проезда до Москвы снизилась почти в два раза», — подчеркнул Андрей Иванов

Помимо благоустройства прилегающей территории, округ скорректировал маршрут автобуса №33. Теперь предстоит оборудовать сквер и пешеходные дорожки от станции до поселка Лесной городок. Полноценно МЦД-4, частью которого и является станция Лесной городок, запустят в сентябре. Помимо упомянутого выше автобусного маршрута, корректируются и другие.

«Запущено движение по новым маршрутам 42к и 43к. Первый обеспечил связь жилого комплекса «Высокие Жаворонки» со станциями «Голицыно» и «Жаворонки», второй — ряда деревень и поселков со станцией «Петелино»», — отметил глава.

Кроме того, в 2022 году открыт новый маршрут №19к, который обеспечил связь нового микрорайона «Одинград. Семейный» с социальными объектами и станцией МЦД «Одинцово».

А еще в прошлом году округ обновил подвижной состав – приобрел 21 автобус среднего класса, и 4 машины большого класса. В 2023 году автопарк пополнили 29 автобусов, до конца года поступят еще 10 машин.