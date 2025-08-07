Лесной массив под Коломной избавляют от сухостоя

В городском округе Коломна, вблизи Соснового Бора, ведутся работы по очистке лесного участка от сухостойных деревьев.

Специализированная компания начала санитарную рубку, и на данный момент уже расчищено 4,7 гектара территории.

«Наши работники удаляют сухостойные деревья и транспортируют их из леса. Веточный облой, сухие ветви и порубочные вершины – неиспользуемые части деревьев – аккуратно складываются в штабеля размером два на два метра, после чего подлежат контролируемому сжиганию,» – пояснил старший участковый лесничий Маливского лесничества, Павел Макаров.

За процессом сжигания порубочных остатков наблюдают сотрудники лесничества и представители подрядной организации, которые обеспечены необходимым инвентарем – лопатами и ранцевыми огнетушителями, заполненными водой.

«Мы согласовываем проведение сжигания с администрацией округа и службой МЧС, и выполняем его исключительно в условиях сырой и безветренной погоды,» – добавил Павел Макаров.

В общей сложности, санитарная рубка запланирована на пяти лесных участках, расположенных рядом с поселениями Городец и Сосновый Бор, общая площадь которых составляет 14 гектаров. Работы уже осуществляются на двух из этих участков.