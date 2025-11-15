Лесной урожай в Подмосковье не закончился: вешенки, маслята и лисички еще растут

Несмотря на первый снег, выпавший в Подмосковье в ночь на 15 ноября 2025 года, грибной сезон в Московском регионе продолжается. Леса остаются богатыми на урожай различных видов грибов, включая вешенки, рядовки, говорушки, маслята и лисички, сообщает REGIONS .

Вешенки продолжают активно плодоносить, особенно на границе Раменского и Воскресенского городских округов. Поздние виды грибов, такие как рядовки и говорушки, можно найти практически по всей области, с наиболее обильными россыпями под Ступино и Одинцово.

Юго-восток Подмосковья переживает вторую волну маслят, предпочитающих хвойные леса. Лисички, обычно собираемые в сентябре, в этом году продолжают появляться в Сергиево-Посадском, Ногинском и Можайском округах.

