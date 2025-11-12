«Ведьмина рвота», «гнилой зуб» и «пальцы мертвеца»: названы самые странные и удивительные грибы Подмосковья

Теплый ноябрь продлил грибной сезон в Подмосковье, создав уникальные условия для встреч с самыми необычными представителями лесного царства. Помимо традиционных лисичек и опят, в сырых уголках лесов Истры, Сергиева Посада и Лосиного Острова сейчас можно обнаружить настоящие природные диковинки, чьи названия звучат как персонажи из готических романов. Миколог Гавриил Мелькумов в беседе с REGIONS объясняет, что такие находки представляют особый интерес для любителей лесных прогулок, но требуют осторожности — большинство из них несъедобны.

Например, по словам эксперта, родот дланевидный, известный как «гнилой зуб», поражает воображение розовой шляпкой с венозным рисунком и способностью выделять кроваво-красную жидкость, но его жесткая мякоть делает его непригодным для кулинарии.

Однако особое место занимают миксомицеты — организмы, сочетающие свойства грибов и животных. Трихия обманчивая, прозванная «ведьминой рвотой», представляет собой скопление оранжево-красных капель, способных медленно перемещаться по древесине. Эти древнейшие существа, появившиеся на Земле более 600 миллионов лет назад, образуют сложные жизненные циклы с переходом от подвижной стадии к образованию спорангиев. Не менее эффектна ксилярия многообразная, чьи черные пальцевидные выросты, напоминающие руку мертвеца, часто пугают неопытных грибников. Несмотря на использование в народной медицине, научно подтвержденных целебных свойств у этого гриба нет, а его деревянистая текстура полностью исключает кулинарное применение.

В то время как эти грибы несъедобны, их обнаружение может стать маркером для поиска съедобных видов: вешенки и фламмулина часто растут в тех же биотопах на гнилой древесине, а рядовки и гигрофоры соседствуют с ними в еловых массивах. Кроме того, необычные диковинки леса могут стать украшением фотографий. Знание этих особенностей позволяет превратить ноябрьскую прогулку в увлекательный квест по изучению биоразнообразия, где даже несъедобный гриб становится ценным объектом для наблюдения.

