Пилот с поддельными документами несколько месяцев управлял пассажирскими самолетами по маршрутам внутри Европы. Об этом сообщает Aero Telegraph, передает Газета.ру.

По информации издания, речь идет о сотруднике литовской авиакомпании Avion Express, который ранее занимал должность второго пилота в индонезийской авиакомпании Garuda. В Avion Express сообщили, что узнали о возможных нарушениях и сразу начали внутреннюю проверку.

Мужчину заподозрили в подделке сертификатов, чтобы получить должность капитана. Как уточняется, он в течение нескольких месяцев пилотировал рейсы с сотнями пассажиров на борту, прежде чем ситуация вызвала подозрение у коллег.

В авиакомпании подчеркнули, что процедуры найма соответствуют международным стандартам и что безопасность пассажиров остается приоритетом. Пока следствие выясняет, как пилоту удалось обойти систему проверки документов.

