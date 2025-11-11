Трагедия в приграничной зоне: крушение турецкого самолета у границы с Грузией привело к гибели военных

Военно-транспортный самолет Турции разбился в приграничном с Грузией районе Азербайджана, что привело к гибели военнослужащих. Власти подтвердили трагический инцидент и начали расследование. Об этом сообщило РИА Новости.

Военно-транспортный самолет ВВС Турции потерпел крушение в приграничном с Грузией районе Азербайджана. Авиакатастрофа привела к гибели военнослужащих, находившихся на борту.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов подтвердил трагический инцидент и направил официальные соболезнования турецкому коллеге Яшару Гюлеру. В своем обращении Гасанов отметил, что глубоко опечален известием о крушении воздушного судна, следовавшего из Азербайджана в Турцию. Он выразил поддержку семьям погибших. Падение самолета модели C-130 произошло в сложном горном районе, что могло стать одной из причин катастрофы. Спецкомиссия уже приступила к расследованию обстоятельств случившегося для установления точных причин трагедии.

