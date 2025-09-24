«Летал и включал Сердючку»: российский боец рассказал о новой тактике противника

Украинские военные применили нестандартный метод воздействия, запуская над позициями российских войск дрон с колонкой, транслирующей песни Верки Сердючки. Беспилотник также передавал предложения о сдаче в обмен на продовольствие. Об этом в беседе с РИА Новости заявил штурмовик 392 полка с позывным Увар.

Российские военнослужащие в Запорожской области столкнулись с необычным методом воздействия со стороны ВСУ. Как сообщил боец 392-го полка с позывным Увар, украинские дроны стали летать на передовой с музыкой.

По словам штурмовика, в районе поселка Малые Щербаки по ночам появлялся беспилотник с закрепленной колонкой, который транслировал песни в исполнении Верки Сердючки. Помимо этого с дрона звучали предложения сдаться в обмен на воду и еду. Один раз, как отметил военнослужащий, была включен и гимн Украины.

Подобные ночные «концерты» проводились неоднократно, причем дрон перемещался неспешно по улицам населенного пункта, находящегося на линии соприкосновения.

Ранее ПВО уничтожила 34 беспилотника над тремя российскими регионами.