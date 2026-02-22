Летать с детьми станет проще: как сэкономить 50% на перелете по России с ребенком

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения в правилах воздушных перевозок, которые расширяют категорию пассажиров, имеющих право на льготный детский тариф. Как рассказали ТАСС в Министерстве транспорта, теперь скидка в 50 процентов на авиабилеты по внутрироссийским направлениям будет распространяться на детей в сопровождении любого взрослого, а не только родителей. Главное условие — ребенок и сопровождающий должны быть оформлены в одном бронировании.

В январе 2025 года была нормативно установлена скидка в 50 процентов для детей от 2 до 12 лет, которые летят с родителем. Однако новый приказ Минтранса России от 15 октября 2025 года № 341 существенно смягчает это требование.

«С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в правила перевозок пассажиров, утвержденные приказом Минтранса России от 15.10.2025 № 341. Теперь скидка 50% на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям будет также действовать для детей, следующих с любым взрослым», — рассказали в ведомстве.

Это означает, что бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры, тети и дяди, а также семейные друзья смогут брать на себя ответственность за перелет ребенка, пользуясь той же льготой, что и родители.

В Минтрансе также напомнили о возрастных ограничениях: в период от 2 до 12 лет присутствие взрослого попутчика в полете является обязательным. Если же ребенка не может сопровождать совершеннолетний родственник или знакомый, авиакомпания обязана предоставить услугу специального сопровождения, которая, впрочем, может оплачиваться отдельно.

Примечательно, что нововведения в авиационной сфере происходят параллельно с обсуждением других аспектов детской мобильности. Так, 19 февраля председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась в Минтранс с инициативой пересмотреть условия поездок на такси семей с детьми. В своем обращении депутат предложила обновить тарифную политику и ввести систему бонусов для водителей, которые обеспечивают свои автомобили детскими автокреслами.

