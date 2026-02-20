Ценовой нокаут: прямые рейсы из Иркутска в Таиланд обвалились до минимума

Жители Иркутска могут воспользоваться моментом и приобрести авиабилеты в Таиланд по рекордно низким ценам. В конце февраля прямые рейсы из столицы Приангарья в Бангкок подешевели до уровня, который в отдельные дни оказывается даже ниже стоимости перелета в Москву. Данные опубликовало ИА « Телеинформ » 20 февраля 2026 года.

Минимальная стоимость билета в одну сторону на рейсы 20, 24 и 26 февраля стартует от 17 тысяч рублей. В остальные дни до конца недели цена держится в пределах 19–22 тысяч рублей. Самый дорогой вариант в феврале — перелет 26 февраля за 31 тысячу рублей. В начале марта цены остаются привлекательными: первая неделя предлагает билеты за 19–21 тысячу рублей. Однако к 8 марта стоимость взлетает до 50 тысяч, но уже 11–12 марта снова можно найти варианты чуть дороже 14 тысяч рублей.

Прямые рейсы в Бангкок из Иркутска выполняют авиакомпании S7 и «Аэрофлот», в отдельные дни осуществляя по два вылета в сутки. Время в пути составляет около 6,5 часов.

Для сравнения, перелет в Москву без пересадок в конце февраля обойдется иркутянам от 16 до 32 тысяч рублей за самые дешевые билеты. На 20 февраля доступны только варианты по 76 тысяч рублей. Самый выгодный рейс в столицу — 22 февраля за 16–16,8 тысячи рублей. В начале марта минимальная цена на прямой рейс составляет 23–37 тысяч рублей. В Москву из Иркутска летают «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7, выполняя по несколько рейсов ежедневно.

Ранее сообщалось, что билеты на экскурсии в «Кресты» на март разобрали за два часа.