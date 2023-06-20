«Летчик» Дмитрий Мишов сбежал в Литву и объявлен в розыск

Сейчас правоохранительные органы пытаются установить его местонахождение. Об этом сообщает ФАН

Гражданин России, Дмитрий Мишов, выдавал себя за военного летчика. Он обратился к литовским властям с просьбой получения политического убежища. Сейчас находится в розыске. Эта информация была опубликована в базе МВД.

По данным ведомства, Мишову предъявлено обвинение в нарушении одной из уголовных статей Российской Федерации, но подробностей не сообщается. Он объявлен в розыск в соответствии со статьей УК РФ.

Ранее британская радиостанция сообщала, что Мишов якобы был лейтенантом в российских ВВС и служил в вертолетном отделе. Он попросил убежище в Вильнюсе и въехал на территорию Литвы через внутреннюю границу ЕС. Это могло произойти, только если он находился в Польше либо же Латвии до приезда в страну.