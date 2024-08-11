Летчик ВКС раскрыл, какой сюрприз Россия подготовила для F-16 на Украине

Для противодействия F-16, что начали поставляться в украинские войска странами Запада, российская оборонка приготовила неприятный сюрприз, который удивит ВСУ и партнеров Киева. На это указал в беседе с телеканалом «Звезда» замкомандира гвардейского истребительного авиаполка ВКС РФ.

В частности, как поведал собеседник журналистов, конструкторы серьезно усовершенствовали ракету, способную противодействовать не только F-16, но и другим иностранным истребителям.

«С появлением у ВСУ новых самолетов у России зеркально будут готовы новые средства противодействия. Мы не стоим на месте, у нас промышленность работает. Мы уже знаем, что будут еще сюрпризы», — сказал он.

Подробности новейшего оружия пока держатся в строжайшей тайне. Но уже доподлинно известно, что усовершенствованный авиабоеприпас будет обладать повышенными точностью и маневренностью, заключил летчик.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.