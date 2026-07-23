«Летела 10 часов ради Анапы»: россиянка честно рассказала, во что превратился Нячанг

Российская туристка Елена Белякова сравнила вьетнамский Нячанг с Анапой, оставив негативный анонимный отзыв в комментариях на канале тревел-блогера в « Дзене ». По ее словам, она отказалась от визита в известный парк развлечений VinWonders из-за огромного скопления людей, чему, как она отметила, удивляются даже местные жители.

Путешественница рассказала, что на пляжах очень тесно, а русскоговорящие торговцы открыто предлагают купить пирожки, самсу и чебуреки. Море восторга у нее не вызвало, и она посчитала, что ради такого отдыха не стоило лететь десять часов из Москвы. В то же время автор блога опубликовала обзор на отель Sochi Hotel, расположенный в 21-этажном здании недалеко от центра Нячанга. У гостиницы нет собственной территории и пляжа, а общественная зона отдыха находится через дорогу. В окрестностях работают заведения с привычными россиянам названиями и русскоговорящим персоналом. Ранее другие туристы также жаловались на низкий уровень сервиса во Вьетнаме, высокие цены в ресторанах и недоброжелательность местных жителей.