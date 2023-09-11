Летевший из Таиланда в Москву пассажир попытался выйти из самолета на высоте 10 тысяч метров
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
Пассажир рейса, летевшего из Таиланда в Москву, попытался открыть дверь самолета во время полета, сообщает SHOT.
По информации канала, Николай Зеленин перед рейсом употребил наркотики.
В какой-то момент ему надоело сидеть на своем месте, и он отправился прямиком к выходу, игнорируя замечания бортпроводников. Однако открыть дверь ему не удалось.
Беспокойного пассажира удалось скрутить и привязать к креслу. В таком положении он и провел остаток полета, а после приземления в Шереметьево был сдан полиции.