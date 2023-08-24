Летний грибной сезон в лесах Подмосковья подходит к завершению
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В Московской области завершается летний грибной сезон, сообщили в областном Комитете лесного хозяйства.
«Летний сезон сбора грибов в этом году в регионе стал малоурожайным. В разных районах области пока еще встречаются лисички, маслята, реже подосиновики и белые грибы, но в большинстве своем — червивые. Поэтому опытные грибники уже готовятся к осеннему сезону», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
При этом он предостерег граждан от сбора грибов вблизи автомагистралей, потому что в них накапливаются тяжелые металлы. Помимо этого, важно уметь отличать съедобные грибы от их ядовитых двойников.