Летний грибной сезон в лесах Подмосковья подходит к завершению

«Летний сезон сбора грибов в этом году в регионе стал малоурожайным. В разных районах области пока еще встречаются лисички, маслята, реже подосиновики и белые грибы, но в большинстве своем — червивые. Поэтому опытные грибники уже готовятся к осеннему сезону», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.