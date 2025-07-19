Летний кошмар туристов: железнодорожное сообщение с Крымом дало сбой

По состоянию на 9:00 мск 12 поездов, следующих в Крым и обратно, задерживаются на срок от 1,5 до 7 часов.

Самые значительные задержки зафиксированы у поездов из Омска в Симферополь (6 часов), Москвы в Симферополь (7 часов и 6,5 часов), Санкт-Петербурга в крымскую столицу (5 часов).

Задержки также зафиксированы в обратном направлении. Из Симферополя в Москву один рейс задержан на 4 часа, другой — на 1,5 часа. На 5 часов задерживается рейс из Феодосии в Москву. Из Симферополя в Смоленск поезд задержан 5,5 часа.

В компании пока не комментируют причины столь массовых задержек, но отмечают, что пассажиры будут обеспечены питанием.

Ранее сообщалось, что в Крыму запретили снимать работу систем противовоздушной обороны (ПВО) и последствия атаки БПЛА.