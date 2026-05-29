Летний пересмотр: сколько денег уходит на обновление косметички у жителей Подмосковья

Лето заставляет пересматривать бьюти-арсенал: по данным опроса «Авито», которые передает REGIONS , половина жителей Москвы и Московской области меняют как уходовую, так и декоративную косметику с приходом тепла. Аналитики выяснили, какие средства отправляются в корзину, на какие суммы рассчитывают покупатели и где предпочитают совершать сезонные приобретения.

Смена сезона диктует новые правила красоты. Как показало исследование, 50% жителей столичного региона так или иначе обновляют свой бьюти-арсенал к лету. Причем 14% опрошенных признались, что пересматривают уход полностью, без компромиссов. Особенно радикально настроена молодежь: в возрастной группе от 18 до 24 лет таких оказалось 22%.

На что делают ставку

Изменения в первую очередь касаются самого востребованного — ухода за лицом. Его в летний период корректируют 55% респондентов. На втором месте уход за телом (34%). Декоративная косметика тоже попадает под сезонную «чистку»: тональные средства и базу под макияж меняют 21% опрошенных, продукты для губ — 18%, средства для век — 14%.

Цифра дня: 5 600 рублей

Именно столько в среднем готовы потратить жители Москвы и Подмосковья на обновление косметички. Распределение бюджетов выглядит так:

— до 1 000 рублей — 9% опрошенных;

— от 1 000 до 3 000 рублей — 27%;

— от 3 000 до 5 000 рублей — 29%;

— от 5 000 до 10 000 рублей — 22%;

— свыше 10 000 рублей — 12%.

Куда идут за покупками

Офлайн по-прежнему в фаворитах: 36% респондентов покупают косметику в обычных магазинах и аптеках. Почти столько же (35%) выбирают онлайн-площадки. Четверть опрошенных (26%) делают заказы на сайтах или в мобильных приложениях конкретных брендов. И 3% признались, что получают необходимые средства в подарок.

Что меняется в самой косметичке

С приходом тепла уходовая косметика становится легче. Как отметили аналитики, 39% опрошенных переходят на гели, флюиды и сыворотки. В декоративной линейке также побеждают облегченные формулы с вуальным покрытием — их выбирают 35%.

Освежающие мисты и термальную воду добавляют в свою рутину 29% респондентов. Матирующие средства нужны 21%. А 16% запасаются стойкой декоративной косметикой — на случай, если макияж должен выдержать жаркий день до вечера.

Эксперименты и привычки

Баланс между новинками и проверенной классикой соблюдают 49% опрошенных. Каждый второй не гонится за неизведанным. Однако 42% полностью доверяют только привычным продуктам и не экспериментируют. Открыты новинкам лишь 10%, причем в группе 18—34 лет таких больше — 16%.

Что мотивирует на покупку? Чаще всего — практическая необходимость (30%) или банальное окончание привычного средства (18%). Скидки и акции вдохновляют лишь 15% респондентов. А тренды из социальных сетей оказались самыми слабым стимулом — на них клюют только 6% опрошенных. Впрочем, среди молодежи 18—24 лет этот показатель выше и достигает 9%.