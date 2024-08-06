Летний сезон музыкального проекта народного творчества в Воскресенске завершен

На протяжении практически трех летних месяцев жителей и гостей Воскресенска приобщали к культурным ценностям русского народа. На танцплощадке ЦКиД «Москворецкий» выступали творческие коллективы муниципалитета и приглашенные артисты.

Особенностью каждого концерта стали самобытные номера, в которых артисты раскрывали нежную душу России, ее сокровенность и красоту. За время работы проекта со сцены прозвучали песни самых разных жанров: остроумные и шуточные, плясовые и лирические. Часто зрители не выдерживали и пускались в пляс. Артисты каждый раз создавали особенную энергетику. Все мелодии были наполнены незабываемой атмосферой.

Проект выполнял одновременно две функции. Жители и гости Воскресенска проводили летние вечера в дружественной теплой обстановке за кружкой ароматного чая. Также гости мероприятия получали удовольствие от произведений русского народного фольклора.