Летняя программа в парках Павловского Посада: афиша событий

Городской парк

Уже во вторник ждут всех креативных людей на встрече паркового клуба «Мое лето». В 14:30 на специально оборудованной площадке будут делиться летними идеями и проверят состояние паркового огорода – где уже зреет горох и кабачки.

Среда обещает быть полна энергии. С утра, в 9:00, у сцены пройдет динамичная разминка по зумба, а вечером, в 19:00, профессиональные тренеры Анжела и Наталья проведут мастер-класс «Танцуем в парке».

В пятницу жителей ждет музыкальное угощение – концерт «День счастливого человека». Александра Шувалова и ее коллеги выступят с 18:00.

Субботний день – это настоящий семейный праздник. С 9:00 стартует акция «Проверь свое здоровье в парке», где специалисты дадут полезные рекомендации. В 10:30 маленьких гостей снова порадует любимое шоу «Пластилиновая ворона». А вечером кульминация недели – «Ночь в парке».С 17:00 гостей будут ждать фотозона, увлекательный мастер-класс «Под лунным сиянием», настольные игры и завораживающее шоу «Хищные птиц» в 19:00. Завершит этот насыщенный вечер просмотр фильма, который начнется в 20:40.

Парк «Дубрава»

В этом спокойном парке открывается неделю с Дня йоги. Всех желающих приглашают во вторник в 13:00 в павильон. В среду, в 16:00 пройдут «Каникулы в парке» с настольными играми. А в четверг, в 19:00, здесь пройдет репетиция коллектива «Большая сцена». Завершит неделю еще одна сессия йоги в пятницу, в 13:00.