Летняя программа ждет жителей Павловского Посада в городских парках

На этой неделе в Павлово-Посадском городском округе запланировано множество интересных событий, которые подарят жителям незабываемые впечатления.Благоприятные погодные условия создают прекрасную возможность насладиться активным отдыхом на природе и посетить яркие мероприятия в парках.

Парк культуры и отдыха (ул. Кирова, 85) вновь станет эпицентром развлечений. Уже 26 июня (в четверг) здесь пройдут увлекательные настольные игры для всей семьи. В 15:00 любители логических заданий смогут собраться за столами и весело провести время. В субботу жителей ждет традиционная акция «Здоровье в парке», которая стартует в 9:00. Это прекрасная возможность пройти профилактический осмотр и получить консультации квалифицированных врачей округа. Уже третий год парк активно сотрудничает с медицинскими специалистами, пропагандируя здоровый образ жизни среди населения.

Кульминацией недели станет воскресенье, 29 июня, когда в парке отметят День молодежи.Праздничная программа обещает быть насыщенной и запоминающейся: ярмарка, творческие мастер-классы, концертные выступления и главное событие — шоу от известного исполнителя Кравца.

Подробное расписание:

16:00–16:30 — торжественное открытие праздника и чествование активных граждан;

16:30–18:00 — интерактивные мастер-классы по рисованию и уличным танцам;

18:00–19:00 — концерт Кравца;

19:00–21:00 — выступления музыкальных групп «Pruts» и «Tiny Thills».

Парк «Дубрава» также подготовил насыщенную программу для посетителей. 6 июля здесь пройдет фееричный фестиваль «Огонь любви и росы». У вас есть шанс принять участие в иммерсивном театральном представлении — ведется запись на роли. В ближайшие дни:

26 июня (четверг) — театральная студия «Большая сцена» представит спектакль. Начало в 19:00;

27 июня (пятница) — концерт популярной группы «Карась». Музыкальное представление начнется в 19:00.