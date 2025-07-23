Летняя школа CTF пройдет в Подмосковье этим летом
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С 30 июля по 9 августа 2025 года в Подмосковье пройдет Тринадцатая «Летняя школа CTF». Мероприятие поддерживается Министерством науки и высшего образования РФ. Его организаторы — АРСИБ и Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России» при поддержке Минцифры России, АСИ, ФУМО по образованию в области информационной безопасности высших учебных заведений РФ.
Основные цели школы — организация дискуссионных площадок для обсуждения проблем защиты информации, интенсивного обмена знаниями и опытом, обучение молодых специалистов посредством тематических лекций и практических мастер-классов.
В программе школы доклады ведущих специалистов в сфере обеспечения информационной безопасности. Выступят эксперты в области защиты информации из таких организаций, как АРСИБ, АФК «Система», ПАО «МТС», Лаборатория Касперского, Positive Technologies, КриптоПро, Газпромбанк, Сбер, Гознак.