Летняя школа CTF пройдет в Подмосковье этим летом

С 30 июля по 9 августа 2025 года в Подмосковье пройдет Тринадцатая «Летняя школа CTF». Мероприятие поддерживается Министерством науки и высшего образования РФ. Его организаторы — АРСИБ и Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России» при поддержке Минцифры России, АСИ, ФУМО по образованию в области информационной безопасности высших учебных заведений РФ.