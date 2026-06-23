Лето без пекла: синоптик рассказала, какая погода ждет Московскую область до конца июня

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС сообщила, что жаркой погоды с температурами под 30 градусов в Московском регионе до конца июня не прогнозируется. По словам синоптика, небольшое потепление все же ожидается, но столбики термометров поднимутся лишь до 25 градусов.