Лето без пекла: синоптик рассказала, какая погода ждет Московскую область до конца июня
Синоптик Макарова: потепление продержится в Московской области до конца месяца
Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС сообщила, что жаркой погоды с температурами под 30 градусов в Московском регионе до конца июня не прогнозируется. По словам синоптика, небольшое потепление все же ожидается, но столбики термометров поднимутся лишь до 25 градусов.
На предстоящей неделе, как отметила Макарова, погода останется прохладной. Однако в выходные, 27–28 июня, в регион придет потепление, которое продержится до конца месяца. Температура может достигать 25–27 градусов, но 30-градусной жары не будет.