Лето — это маленькая жизнь: в Павловском Посаде торжественно открыли физкультурно-оздоровительный лагерь «Дельфин»

Для подрастающего поколения Павловского Посада распахнул свои двери физкультурно-оздоровительный лагерь «Дельфин», расположенный в ФОК «Надежда». Маленькие жители города с нетерпением ждали открытия первой смены, которое состоялось в День защиты детей, 1 июня.

Лето — это маленькая жизнь, а лагерь «Дельфин» — ее яркое начало. В день открытия сотрудники устроили для ребят настоящий праздник с дискотекой, после которого дети отправились знакомиться со своими отрядами и заботливыми вожатыми.

Каждый день в лагере ребята вовсю наслаждаются каникулами. Общая физическая подготовка (ОФП), бассейн, отрядные мероприятия и всевозможные мастер-классы проводятся для воспитанников в ФОК «Надежда». Ребят также ждут интересные мероприятия и за пределами спорткомплекса: экскурсии в библиотеку и музеи города, походы в кино и поездки на Ледовую арену. И, конечно, игры на свежем воздухе, заряжающие позитивом на полную мощность.

Впереди еще практически целый месяц, полный спортивных достижений, творческих открытий, искренних улыбок и настоящей дружбы. В администрации округа от всей души ребятам желают провести это лето весело, активно и с пользой для здоровья. Пусть каждый их день приносит новые впечатления, а воспоминания останутся надолго.