Лето отменяется? Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает до +8 градусов
Синоптик Ильин: в середине недели в Москве похолодает до плюс 8-13 градусов
В середине текущей недели в Москве резко похолодает. Об этом предупредил жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.
По прогнозам метеоролога, первая половина недели будет дождливой, местами пройдут грозы. В понедельник, 15 июня, сильные осадки ожидаются в южных районах области и в столице, воздух прогреется до плюс 22-24 градусов. Затем до четверга, 18 июня, температура не превысит плюс 15-20 градусов. Самая холодная ночь ожидается со среды на четверг — плюс 8-13 градусов. К климатической норме погода в столице вернется только к выходным. В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, столбики термометров могут показать плюс 25 градусов.