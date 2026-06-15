Лето отменяется? Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает до +8 градусов

По прогнозам метеоролога, первая половина недели будет дождливой, местами пройдут грозы. В понедельник, 15 июня, сильные осадки ожидаются в южных районах области и в столице, воздух прогреется до плюс 22-24 градусов. Затем до четверга, 18 июня, температура не превысит плюс 15-20 градусов. Самая холодная ночь ожидается со среды на четверг — плюс 8-13 градусов. К климатической норме погода в столице вернется только к выходным. В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, столбики термометров могут показать плюс 25 градусов.